«الداخلية» تضبط 12 ألف قرص «تامول» و«ترامادول» في حملة أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 42 كيلو جرام- 10 آلاف قرص مخدر لعقارى "التامول، الترامادول"- كمية من مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى– 5 هواتف محمولة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–- مبلغ مالى –هاتف محمول- ميزان حساس)، وضبط (شخص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى –هاتف محمول)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –هاتف محمول)، وضبط (شخصين)، وبحوزتهما (عدد 2000 قرص مخدر لعقار "التامول"- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (شخص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، وبحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض)، وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمول- عدد 3 سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (كمية من مخدرى الهيروين، الآيس "الشابو"- مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمول- ميزان حساس)، وضبط (شخص "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين، الكوكايين"- سيارتين– وثيقة سفر 2 بطاقة مزورين - مبلغ مالى – عدد 4 هواتف محمول)، وضبط (شخصين)، وبحوزتهما (عدد 1000 قرص مخدر لعقار "الكبتاجون"- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"- عدد 4 هواتف محمول)، وضبط (شخص- مقيم بمحافظة سوهاج) لإدارته صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالترويج لبيع مستحضرات مدون عليها أسماء المواد المخدرة المستحدثة.. وبحوزته (عدد 10 عبوات "مدون عليها أنواع المواد المخدرة المستحدثة"- مبلغ مالى– هاتف محمول).

وأثمرت الجهود عن ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض).