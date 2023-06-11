اجتماع عاجل لوزير التعليم مع رؤساء لجان الثانوية العامة

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، اجتماعا مهمًا مع رؤساء لجان الثانوية العامة؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2023، التي من المقرر أن تنطلق غدا الاثنين بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

توجيهات عاجلة لامتحانات الثانوية العامة

ويتضمن الاجتماع توجيهات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة لرؤساء اللجان تتعلق بضبط لجان امتحانات الثانوية العامة والتصدي للغش، وأيضا التواصل مع غرفة العمليات مباشرة في حالة حدوث أي مشكلة مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

تعليمات لرؤساء اللجان

كما أنه سيوجه وزير التربية والتعليم، بضرورة تفتيش الطلاب ومنع دخول أي تليفونات محمولة داخل اللجان وأيضا توزيع كراسات الأسئلة والإجابة وفق الضوابط المحددة والنماذج الأربعة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه ينطلق غدا الأثنين امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي2023 يوم الاثنين 12 يونيو، مؤكده أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبا، من بينهم 276211 طالبا بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا بالشعبة العلمية «علوم»، و98658 طالبا بالشعبة العلمية «رياضيات».

وأضافت أن عدد لجان النظام والمراقبة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.