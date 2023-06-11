تجهيز 240 لجنة أساسية واحتياطية لامتحانات الثانوية العامة بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهود رفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، من رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتحسين مستوى النظافة ووضع المظلات وتهيئة حرم الطريق، كما تم تجهيز 240 لجنة امتحانات أساسية واحتياطية لاستقبال الطلبة.

86627 طالبا يؤدون الامتحانات بمحافظة الجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز والمدن لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023، والتي ستنطلق غدا الاثنين 12 يونيو، على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية من الأحد 18 يونيو وتنتهي الخميس 13 يوليو المقبل، حيث سيؤديها 86627 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بمحافظة الجيزة.

تجهيز 200 لجنة أساسية

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تجهيز 200 لجنه أساسية على مستوى المحافظة، و40 لجنة احتياطية للطوارئ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

رفع الإشغالات في محيط اللجان

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم الدوري ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل، وذلك بصفة يومية، والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين، ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشددا على مديرية الصحة بضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

وطالب محافظ الجيزة، أولياء أمور الطلاب، بعدم التواجد خارج اللجان، وذلك حرصًا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات ولتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

تجهيز 46 استراحة لمراقبي الامتحانات

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تجهيز 46 استراحة للرجال والسيدات على مستوى المحافظة، مجهزة بكافه سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج، وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة، لافتا أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا على عدم دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.