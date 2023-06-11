تجهيز استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية (صور)

أنهت محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات الماضية، تجهيز استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة، والمقرر أن تبدأ غداً الاثنين في كل اللجان.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إنه تم المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة والاستراحات بعدة مناطق للتأكد من جاهزيتها.

وأضاف البيان المنشور علي الصفحة الرسمية للشبكة الوطنية للطوارئ، أنه تم التأكد من استلام اللجان المشرفة على الامتحانات ومتابعة استكمال إجراءات التجهيز، مع التأكيد علي استمرار المتابعة على مدار الساعات المقبل.

طوارئ في الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية اجتماعاً موسعاً مع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، لمتابعة انطلاق ماراثون الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة.

وقال لـ«الوطن»، إنه تم التنسيق على انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، لمتابعة الامتحانات أولا بأول على مدار الساعة، قبل وأثناء وبعد انطلاق الامتحان.

تجهيز لجان الامتحانات

وأضاف، أنه تم الانتهاء من تجهيز كل لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي، والمقرر أن يؤدي الامتحانات فيها 10 آلاف و858 طالبا وطالبة أمام 35 لجنة، موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.