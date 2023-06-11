وزيرة الثقافة تنعى ماجدة صالح: أول باليرينا تحصل على وسام الاستحقاق

نعت الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الباليرينا المصرية العالمية ماجدة صالح، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

قالت وزيرة الثقافة، إن الراحلة فتحت الطريق أمام أجيال من المصريين لاحتراف وحب فن الباليه، فقد كانت من أوائل الذين درسوا، وأتقنوا، ونافسوا غير المصريين في هذا الفن الراقي، وكانت أول باليرينا تحصل على وسام الاستحقاق، وكانت وزميلاتها نواة لأول فرقة باليه مصرية».

ماجدة صالح رفعت اسم مصر عاليًا بالمشاركة في عروض عالمية

أضافت وزيرة الثقافة، أن ماجدة صالح، رفعت اسم مصر عاليًا من خلال المشاركة في العديد من العروض العالمية في مصر وخارجها، وحرصت من خلال أبحاثها الأكاديمية على توثيق تراث الرقص الشعبي المصري لتكون بحق رائدة فن الباليه في مصر.

معلومات عن ماجدة صالح

بدأت ماجدة صالح تعلم الباليه في سن مبكرة، والتحقت بالمعهد العالي للباليه في أولى دفعاته، وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966، بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان «نافورة بختشي سراي»، للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق.

غادرت ماجدة صالح، إلى الولايات المتحدة للحصول على درجة الماجستير في الرقص الحديث من جامعة كاليفورنيا، ثم الدكتوراه من جامعة نيويورك، في رحلة توثيقية لتاريخ الرقص الشعبي المصري.