سجل الوطن| مواجهة التنظيم بمخطط «أخونة دار الوثائق».. والرعب يزداد من 30 يونيو

في الأيام العشر الثانية من شهر يونيو 2013، كانت انفرادات «جريدة الوطن» حاضرة بقوة، ممهدة الطريق إلى ثورة يونيو، التي استرد فيها الشعب المصري «البلد» من قبضة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، وكان لعدد 17 يونيو 2013 خصوصية وحده بانفراد جاء بعنوان «دار الوثائق في قبضة الإخوان: 57 ألف وثيقة تواجه خطر التزوير والإخفاء والضياع».

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رصد تحقيق «الوطن» إنهاء وزير الثقافة الإخواني علاء عبدالعزيز انتداب رؤساء دار الوثائق القومية والإدارات المركزية للدار والمراكز العلمية، وكذا فعل برئيس المكتبة التراثية بباب الخلق، بدعوى التقصير، حتى عُرف بالتسريب بإسناد تلك تامناصب لمسؤولين ينتمون أو يتعاطفون مع تنظيم الإخوان التي تسيطر على كل شيء في مصر، وكان حلقة جديدة من حلقات «أخونة الدولة».

فسّر العاملون بدار الوثائق سبب اعتبار الدار هدفًا ثمينا لتنظيم الإخوان، واصفين وثائق الدار بـ«أمن قومي»، فهو أرشيف مصر القومي الذي يضم أوراق وحجج ووثائق تؤرخ لتاريخ مصر من عهد المماليك وما قبله حتى الآن.

جبهة الإنقاذ في مواجهة الإخوان بعد تصريحات التنظيم «ابحثوا عن وطن أخر»

لم يكن هذا الفكر بعيدا عن التصريحات التي حملها «العدد» نفسه لصابر أبوالفتوح، القيادي بتنظيم الإخوان، الذي قال، في تصريحات مسجلة، إنّ مصر دولة إسلامية ولن تكون يومًا ليبرالية أو علمانية أو شيوعية، وعلى باقي هذه القوى أن يبحثوا عن وطن آخر، وردت عليه جبهة الإنقاذ ممثلة في الدكتور عزازي علي، المتحدث باسم الجبهة، والذي قال: «لن نبحث عن وطن آخر، لأننا ولدنا وسنموت هنا»، وهي الطريق الإقصائية التي كان يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين اعتادوا الحديث عن «توافق زائف» ولكن تصرفاتهم تكرّس دائما مفهومهم أنّ «الوطن بالنسبة لهم مجرد عزبة».

ومع ذلك يومًا عن يوم كان يزداد رعب تنظيم الإخوان من 30 يونيو، وأعلنوا حينها نزولهم في مظاهرات يوم 21 يونيو بدعوى أنّها «بروفة»، ولكن عند المواجهة الحقيقية في الشوارع حضرت القوى الشعبية المصرية الحقيقية لتريهم حجمهم الحقيقي داخل مصر.