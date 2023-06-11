وزير المالية يصل إلى مقر البرلمان بعد غضب النواب من غيابه عن الجلسة

وصل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى مقر مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.

تفاصيل الجلسة العامة

وتعجب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من عدم حضور ومشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الجلسة العامة المنعقدة الآن والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024.

وقال جبالي: «هل هناك أهم من مشاركة وزير المالية في مناقشة الموازنة العامة للدولة؟، أضم صوتي لصوت جميع نواب المجلس في التعجب من عدم مشاركة الوزير بالجلسة العامة»، مؤكدًا أنّ هذا أمر خطير، وهو ما قابله النواب بعاصفة من التصفيق.