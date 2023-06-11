السفير الكويتي لوزيرة الهجرة: بابنا مفتوح أمام الكوادر المصرية المتميزة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، ومضيفة أنّ اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.

التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بسمات أخوية خاصة وتفاهم

من جانبه، أعرب السفير الكويتي غانم صقر الغانم، عن سعادته بلقاء وزيرة الهجرة، مؤكدًا أنّ التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بسمات أخوية خاصة وتفاهم رسمي واسع تجاه القضايا ذات الاهتمام، بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمي والشعبي بين البلدين.

وأكد السفير الكويتي، أنّ الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الكويت عددا وأكثرهم تميزًا، وأنّ الكويت تفتح أبوابها دائمًا للكوادر المصرية المتميزة التي أسهمت ولا تزال تسهم في جهود التنمية الوطنية وتحظى بالرعاية والاهتمام كأخوة وأشقاء.

وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتي البلدين، لإيجاد حلول والنظر في الطلبات المقدمة من المصريين بالكويت بشأن القضايا المعلقة، وذلك في إطار التعاون المستمر والتقدير المتبادل.