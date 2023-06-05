للمصريين بالخارج.. رابط وخطوات التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات المصرية 4»

دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جميع المصريين بالخارج، للتسجيل لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «اتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، الذي أعلنت الوزارة عن انعقاده يوم 31 يوليو المقبل، وذلك من خلال رابط التسجيل التي أتاحته وزارة الهجرة، لجميع المصريين بالخارج الراغبين في حضور هذه النسخة من المؤتمر.

مناقشة موضوعات تهم جميع المصريين بالخارج ومنها: «فرص الاستثمار»

وأوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في منشور على الصفحة الرسمية لها، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التسجيل الإلكتروني سيمنح الفرصة للمسجلين في حضور جميع جلسات النسخة الرابعة من مؤتمر «اتحاد الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، ومناقشة موضوعات تهم جميع المصريين بالخارج، ومنها: «فرص الاستثمار، المحفزات، الجوازات، التجنيد، ومختلف الخدمات».

وأكدت وزارة الهجرة خلال المنشور، على حضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برفقة عدد من المسؤولين من مختلف الجهات، للإجابة على كل الأسئلة التي سيطرحها المصريين بالخارج والكيانات المصرية خلال جلسات وفعاليات هذه النسخة من المؤتمر.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» رابط وخطوات التسجيل لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «الكيانات المصرية»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

رابط وخطوات التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات المصرية 4»

1- تبدأ خطوات التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات المصرية 4»، بزيارة رابط التسجيل التى أتاحته وزارة الهجرة للتسجيل في المؤتمر، من خلال الضغط هنـــــــــا.

2- إرسال صورة الباسبور والإقامة في الخارج.

3- تسجيل اسم دولة «الإقامة/ التواجد» بالخارج.

4- تسجيل حالة الراغب في الحضور سواء «فرد أو كيان».

5- الضغط على «التالي» لاستكمال باقي خطوات عملية التسجيل.