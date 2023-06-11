كلمات حيّرت طلاب الثانوية بالسنوات الأخيرة.. «مضاد ثاو وجمع السكر»

ساعات قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وتتجه عيون الطلاب نحو الاختبار الأول لمادة اللغة العربية، والتي عادة ما تذهب معه بعض الرهبة من الامتحانات داخل الطلاب، كونه البداية نحو الحدث المنتظر طوال العام الدراسي، لكن ثمّة سنوات مرّت خلال الآونة الأخيرة، حمل فيها امتحان اللغة العربية بعض الأسئلة الصعبة التي حيّرت طلاب الثانوية، والتي سرعان ما تحولت إلى تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

ويرصد التقرير أبرز الكلمات الصعبة التي وردت في امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الأخيرة، وإجاباتها وفقا لما توفر بعد ذلك في نماذج الإجابة:

- مفرد «مظان» التي جاءت في امتحان سنة 2011، وإجابتها «ظن».

- جمع «البرق» التي جاءت في امتحان سنة 2011، وإجابتها «البروق».

- جمع «وجل» التي جاءت في امتحان سنة 2012، وإجابتها «وِجالٌ».

- مفرد «نقود» التي جاءت في امتحان سنة 2012، وإجابتها «نقد».

- جمع «وحي» التي جاءت في امتحان سنة 2012، وإجابتها «وُحي».

- جمع «لف» التي جاءت في امتحان سنة 2013، وإجابتها «لفائف».

- جمع «الصيف» التي جاءت في امتحان سنة 2015، وإجابتها «الأصياف».

- مضاد «الممتد» التي جاءت في امتحان سنة 2016، وإجابتها «المنحصر».

- مضاد «ثاو» التي جاءت في امتحان سنة 2016، وإجابتها «مقيم».

- جمع «سكر» التي جاءت في امتحان سنة 2022، وإجابتها «سكر»، أي أنّها الكلمة نفسها وليس لها جمع لأنها اسم جنس.