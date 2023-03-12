9 أبريل الحكم في دعوى إعادة تصحيح طالبة ثانوية عامة

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، حجز الدعوى المقامة من أشرف عبد المنعم، التي طالب فيها بإعادة تصحيح مواد «اللغة العربية- الكمياء- الأحياء- الفيزياء- والجيولوجيا والعلوم البيئية»، للحكم بجلسة 9 أبريل المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 37728 لسنة 76 ق، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته.

المذكرة طلبت حكم تمهيدي

وقدم الطاعن بجلسة اليوم مذكرة، طالب فيها بإصدار حكم تمهيدي بقبول الطعن بالتزوير، وبإحالة أصول كراسات الإجابة والأسئلة في المواد الامتحانية المطعون عليها والمنسوبة إلى الطالبة، إلى مصلحة الطلب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير.

ندب لجنة لإعادة لتصحيح الأوراق

وأضاف الطاعن -والد الطالبة- في مذكرته، ليندب بدوره لجنة فنية متخصصة تكون مهمتها بعد الاطلاع على أصول الأوراق ومستندات الدعوى، القيام بأعمال المضاهاة، واستكتاب الطالبة ابنة الطاعن، للوقوف على اليد الكاتبة للبيانات الواردة بصدر كراسات الإجابة في المواد الامتحانية محل الطعن، وفحص كراسات الإجابة، عن طريق الأجهزة الفنية لبيان الطرق المستخدمة في التزوير لفحص الأوراق محل الطعن، للوقوف على مدى صحتها، ونسبتها إلى الطالبة، وبيان أوجه التزوير بها والطرق المستعملة في التزوير.