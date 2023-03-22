فصل 14 طالبة ثانوية عامة بالجيزة بسبب عدم تسجيل استمارات الامتحانات

قررت مدرسة الصفا والمروة بنات بإدارة الهرم، بمحافظة الجيزة، فصل مجموعة من طالبات الصف الثالث، لعدم حضورهن إلى المدرسة وتسجيل استمارة الامتحانات لعام 2023، المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو، وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

فصل 14 طالبة بسبب تسجيل استمارة الثانوية العامة

وأعلنت المدرسة فصل 14 طالبة بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة، لعدم تسجيل الاستمارة رغم التنبيه عليهن بذلك.

تحويل الطالبات إلي منازل

وأضافت مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أن الطالبات تم تحويلهن لنظام الدراسة «منازل»، ولدخول امتحان هذا العام يجب عمل بيانات نجاح إعدادية وبيان نجاح للصفين الأول والثاني الثانوي قبل تقديم الاستمارة بأنفسهن في «الكنترول» العام بمدرسة السنية بالسيدة زينب مقر الكنترول.