إحالة 4 طلاب ثانوية عامة للتحقيق بسبب الغش في مطروح

أحال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، 4 طلاب في المرحلة الثانية الثانوية العامة إلى الشؤون القانونية للتحقيق بسبب الغش، كما جرى إحالة مراقب اللجنة، و4 من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات.

وقال وكيل الوزارة إنه خلال متابعة مدرسة براني الثانوية جرى ضبط طالبة بحوزتها ورقة الامتحان الخاصه بزميلتها وتقوم بالإجابة على الأسئلة بدلاً منها، كما جرى ضبط طالبة وبحوزتها كتاب خاص بالمادة التي تؤدي فيها الامتحان، وضبط طالب بالصف الثاني الثانوي وبحوزته مذكرات خاصة بمادة الرياضيات أثناء أداء الامتحان.

جاء ذلك خلال جولاته الميدانية المفاجئة بكل أرجاء مطروح، وتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي في يومها الاخير بمدرسة براني الثانوية المشتركة غرب المحافظة، وذلك للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية داخل اللجان، حيث أدى طلاب الصف الثاني الثانوى الامتحان الختامي في مادة الرياضيات فترة واحدة لمدة 3 ساعات.

وأطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الخميس، على سير الامتحانات حيث جاءت الورقة الامتحانيه واضحة وخالية من الاخطاء الفنيه وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج الدراسى.

وشدد وكيل الوزراة على اتخاذ الإجراءات القانوية حيال جميع الطلاب الذين سيتم ضبطهم في اللجان يقومون بأعمال الغش، والتصدي لكل محاولات الغش في جميع اللجان في مختلف المراحل التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.