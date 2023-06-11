محافظ أسيوط يعلن الاستعداد لاستقبال وفد سفراء الاتحاد الأوروبي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال وفد سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي يزور المحافظة يوم الاثنين لزيارة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة ودير المحرق بالقوصية وتفقد بعض المناطق الصناعية بالمحافظة فضلًا عن افتتاح أكبر معرض للحرف التراثية واليدوية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني للمحافظ وناهد فرغلي مدير إدارة التعاون بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة.

أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية

وأشار المحافظ إلى إنه سيتم تنظيم أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة يضم مختلف المنتجات التي تشتهر بها أسيوط بالتعاون بين التضامن الاجتماعي والثقافة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبمشاركة أكثر من 100 جمعية أهلية ومؤسسة من أصحاب الحرف، لدعم أصحاب هذه الحرف وترويج منتجاتهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا في مختلف القرى المصرية وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأكد محافظ أسيوط إنه يجرى التوسع في تنظيم المعارض وخاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مبادرة القرى المنتجة تنفيذًا لخطة المحافظة في إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها أسيوط ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم.

ولفت إلى أن المعرض سيتضمن عرض منتجات من «التلي والنسيج اليدوي والكليم والسجاد والخيامية والمفروشات المنزلية والكوفرتات والمنسوجات والأحذية والجلود والخزف والحلى والاكسسوارات والنقش على النحاس»، وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس التراث فضلا عن منتجات الجمعيات الأهلية من ملابس ومشغولات يدوية وأقمشة ومفروشات ومخبوزات والمنتجات الفنية من الأخشاب وإعادة تدوير المخلفات المختلفة والأجهزة التعويضية ومعروضات الثقافة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة.

تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

وأشار المحافظ إلى إنه جرى الانتهاء من تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمشاركة كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما «دير السيدة العذراء بدير درنكة» و«الدير المحرق بالقوصية» وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر المحافظ أن أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري.