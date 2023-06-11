إزالة 163 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 163 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين، منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات، والتي بدأت أعمالها في 27 مايو الماضي حتى 16 يونيو الجاري.

أراضي أملاك الدولة

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت خلال المرحلة الثانية للموجة الـ21 من إزالة 138 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 7203 مترا مربعا بمختلف جهات الولاية، و5 حالات بالزارعة على أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و18 قيراطا، فضلا عن إزالة 20 حالة على أراض زراعية خاصة بمساحة 1093 مترا مربعا مبان، و5 قراريط و18 سهما زراعة.

استقبال الشكاوى والبلاغات

وأوضح اللواء عصام سعد، استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج «تليجرام» على الرقم (01000623873)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.