محافظ الشرقية يبحث آليات تنازل مستثمرين عن قطع أراض للغير بالمناطق الصناعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار، وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

مناقشة الطلبات المقدمة لدفع عجلة الاستثمار

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالإقتصاد المصري، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم هدف إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الإستثمارات لتقليل الإستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

التنازل عن القطع المخصصة للغير وتغيير النشاط

وناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط، مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالإستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

كما تطرق الإجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات، ومنها عرض قرار محافظ الشرقية رقم 4181 لسنة 2023 بخصوص تخصيص قطعة أرض مساحتها 3300 م2 بالمنطقة الصناعية بحوض الجبل المستجد 11، ضمن مساحة 19.6 فدان بناحية الوحدة المحلية بغيته طريق «بلبيس- العاشر من رمضان»، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة، لإقامة مشروع استثماري بمقابل، وذلك لتحسين جودة الخدمات المؤداة للمواطنين، وكذلك عرض مذكرة المستشار القانوني الخاصة بالنظر في إعادة تغيير سعر المتر لتقنين الغرض من زراعي الي صناعي بالمنطقة الصناعية (بساتين الإسماعيلية- الزوامل)، طبقا لما تم تقديره بمعرفة الهيئة العامة للتعمير والتنمية ليكون سعر المتر الواحد 357 جنيه في حالة الدفع الحال و500 جنيه للمتر الواحد في حالة التقسيط.

تطوير مداخل المناطق الصناعية

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من تطوير وتجميل مدخل المنطقة الصناعية ببلبيس ورصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالشكل الذي يليق بالمنطقة باعتبارها من أهم المناطق الصناعية بالمحافظة ولخدمة المستثمرين والمنشآت الصناعية بها، وكذلك التنسيق بين جمعية مستثمري بساتين الإسماعيلية ومجلس مدينة بلبيس، لتوسعة وتمهيد مدخل المنطقة الصناعية تشجيعاً للإستثمار وخدمة للمستثمرين وتوفير الجو الملائم للنهوض بالصناعة وتحسين مستوى الاقتصاد.

وفي نهاية الاجتماع، قدم نائب رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية بالزوامل الشكر لمحافظ الشرقية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء ونقل منظومة المياه من جهاز مدينة العبور الي شركة مياه الشرب بالشرقية، وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وبيئة عمل مناسبة لهم.