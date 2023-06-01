محافظ أسيوط يناقش ملف المناطق الصناعية لتذليل العقبات أمام المستثمرين

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ملف المناطق الصناعية بالمحافظة والوقوف على بعض المشاكل التي تواجه المستثمرين، وإيجاد الحلول لها خاصة مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على توفير البنية الأساسية في المناطق الصناعية، وتقديم التيسيرات الإجرائية في التعامل مع المستثمر، وإقامة المشروعات الانتاجية الجديدة.

وأكد أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية «المحافظة والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار»، المنوط بها حل مشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتنفيذ الحلول العاجلة، وتوفير مطالبهم لدفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقائه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير عام إدارة الاستثمار في المحافظة، ومحمد بشير مدير عام بالمكتب الفني، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تذليل العقبات والتحديات

وأكد محافظ أسيوط تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين خاصة صغار المستثمرين، والعمل على دفع هذا القطاع المهم الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة، وأن المحافظة بكل أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقاً للإمكانات المتاحة والقانون المنظم لذلك وهو ما ينعكس على توافر فرص العمل وتعظيم حركة عجلة الإنتاج والصناعة المحلية.

ويساهم في دفع عجلة التنمية لافتًا إلى أهمية توفير مطالب واحتياجات المستثمرين ووضع حلول لتلك المشكلات في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مشددًا على تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها في أسرع وقت ممكن، طبقًا للخطة الموضوعة لجذب استثمارات جديدة.