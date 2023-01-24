عضو «ابدأ» لـ عزة مصطفى: ندعم المتعثرين ونطور المناطق الصناعية

قال المهندس مينا ويليم، عضو مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، إن المبادرة الوطنية «ابدأ» تُسهّل الدعم للمتعثرين من خلال فريق عمل مركزي وتعمل على دعم وتطوير المجمعات والمناطق الصناعية ومساعدة المتعثرين من أجل عودتهم للصناعة مجددًا، إذ تمثّلت معظم مشاكل المتعثرين في توفير مواد خام، وتسهيل استخراج التراخيص التي تساعدهم على التوسع في النشاط.

مبادرة «ابدأ» تهدف أيضًا لتقليل الفاتورة الاستيرادية

وأضاف «ويليم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنّ مبادرة «ابدأ» تهدف أيضًا لتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أنه تم مساعدة المصانع ودعمها في توفير مستلزمات الإنتاج، كما يتم التوصل مع أعضاء المبادرة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني، وكذلك يتم مساعدة من يريدون تدشين مشروع جديد.

أعضاء المبادرة يقومون بالمساعدة

وأكد عضو مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، أن أعضاء المبادرة يقومون بالمساعدة، أيضًا، من خلال حل المشكلات القائمة، كما يتم مساعدته في عمل دراسة جدوى للأنشطة الصناعية الجديدة، واستكمال الأوراق المطلوبة، وكيفية الحصول على التمويل اللازم، وتنقسم محاور عمل المبادرة إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.