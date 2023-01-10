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«التنمية المحلية» لقناة الحياة: توفير مليون فرصة عمل في المناطق الصناعية بالصعيد

كتب:

محمد عزالدين
09:36 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية صعيد مصر، إن نسبة الإشغال في المناطق الصناعية بالصعيد زادت لـ 44% في ظرف 3 سنوات، ما خلق مليون فرصة عمل، كما توجد مشروعات صغيرة من جهاز المشروعات و«مشروعك» تتعدى 20 مليار جنيه.

تنمية محافظات الصعيد

وأضاف «الهلباوي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الرئيس السيسي وجّه بالعمل على تنمية محافظات الصعيد بنفس الآليات والمستوى.

وتابع: «البنك الدولي أرسل لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية الأسبوع الماضي يشير إلى تطور الإدارة المحلية في سوهاج وقنا بنسبة 88% و90% ونقل ذلك لباقي المحافظات».

 

 

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