أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، لطلاب المعاهد الأزهرية في نطاق محافظة السويس

وأوضحت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية في محافظة السويس، من خلال إعلانها عن النتيجة بصفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن المجموع الكلي للشهادة الابتدائية الأزهرية: 550 درجة، والمجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية: 490 درجة.

رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالسويس

فيما تضمن بيان الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، أن حصول الطلاب، على نتيجة، الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول 2022/2023 م، يكون من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس الطالب.

تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

يذكر أن الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، تابع مركز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمنطقة السويس الأزهرية، ومدى انتظامها والالتزام بالخطة الزمنية المحددة، بحضور فضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، ورئيس المركز، وفاطمة الدسوقي وابتسام الطباخ، مساعدي المركز، ومحمد الشحات من إدارة الامتحانات.

وشدد «الهواري» على جميع المصححين ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل طالب حقه والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الشأن.