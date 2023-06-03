موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، موعد ظهر نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023، منوهة أنه سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس

ووفقا لبيان مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، فإن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيكون بعد الانتهاء من عمليات رصد الدرجات للمواد المختلفة ومراجعتها، والتأكد تماما من تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب دون استثناء، موضحة أن كل ما يتردد عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية على شبكة التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، ومؤكدة أن إعلان النتيجة في مختلف إدارات محافظة السويس التعليمية شمال وجنوب السويس والجانين سيكون خلال الأسبوع الجاري.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالسويس

وذكرت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، خلال بيانها، أن النتيجة فور اعتمادها والإعلان عنها سيتم الاستعلام عنها من خلال رقم جلوس الطالب، وليس الرقم القومي كما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي.