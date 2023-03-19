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منطقة السويس الأزهرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كتب:

حمدى عبد الله
11:53 ص | الأحد 19 مارس 2023
منطقة السويس الأزهرية

منطقة السويس الأزهرية

أعلنت منطقة السويس الأزهرية بداية الاستعدادت، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمعاهد السويس،العامة والخاصة، والعمل على تهيئة أواء امتحانية هادئة للطلاب.

رئيس منطقة السويس يعقد اجتماعا بموجهي المواد

وعقد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، اجتماعا بموجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة، بحضور فضيلة الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، وفضيلة الشيخ محمد عمر مدير شؤون القرآن الكريم ، و الأستاذ بدوي أحمد مدير الإمتحانات ، والأستاذ محمد الشحات من إدارة الإمتحانات.

الإنتهاء من وضه الأسئلة مبكراً

ووجه الهواري خلال الإجتماع،على الإستعداد جيداً لعقد امتحانات،الفصل الدراسي الثاني، و ضرورة الإنتهاء من وضع الإمتحانات خلال هذا الأسبوع تمهيدا لمراجعتها وطباعتها في الوقت المناسب قبل بدء الامتحانات بوقت كافي.

 

و شدد رئيس منطقة السويس الأزهرية،على ضرورة الإلتزام بجميع تعليمات قطاع المعاهد، عند وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثانى ،الخاصة بوضع الإمتحانات ،ومراعاة الوزن النسبي للمادة وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفق الضوابط المحددة ، مؤكدا من جديد على الهدف المشترك للجميع وهو مصلحة طالب الأزهر الشريف في جميع المراحل الدراسية.

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