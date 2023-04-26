غدا.. ختام امتحانات المهام الأدائية بمعاهد منطقة السويس الأزهرية

تشهد معاهد السويس الأزهرية غداً الخميس، ختام امتحانات المهام الأدائية، للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمعاهد منطقة السويس الأزهرية، التي استمرت على مدار يومين، وتبدأ امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية يوم السبت المقبل 29 إبريل الجاري.

وصرح الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية في بيان صحفي، أن المتابعة مستمرة طوال الامتحانات لرصد جميع الإيجابيات والسلبيات بكل معهد، ووضع خطة لتلافي هذه السلبيات فيما بعد.

متابعة سير الامتحانات

وكان الدكتور مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، تابع سير امتحانات، المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي، بمعاهد منطقة السويس الأزهرية، حيث تفقد معهد الشهيد الابتدائي، ومعهد الصديق الابتدائي النموذجي، بحضور آيات محمد حسن مديرة التعليم النموذجي

متابعة أعمال الكنترول

وتفقد الدكتور مؤمن الهواري أعمال الكنترول بمعهدي الشهيد والصديق، بحضور ابتسام الطباخ موجهة الإدارة التعليمية، ووجه الهواري بتنظيم لجان متابعة مستمرة للامتحانات بجميع المعاهد، حيث تابع الشيخ خالد أبو العلا مدير الإدارة التعليمية، معهد فيصل الابتدائي، وفضيلة الشيخ أحمد الخزرجي وكيل المنطقة، والدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة، وأمل عبد العظيم مديرة التعليم الابتدائي، معهد الملاحة الابتدائي، لمتابعة سير الامتحانات بكل معهد.