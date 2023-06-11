ضبط عامل بشركة نقل أموال بتهمة سرقة 900 ألف جنيه بأكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عامل بشركة نقل أموال بتهمة سرقة مبلغ مالي 900 ألف جنيه، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تقدم وكيل الشركة ببلاغ

البداية عندما حضر محامي وكيل عن شركة لنقل الأموال ومقابلة العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، وإبلاغه عن سرقة مبلغ مالي 900 ألف جنيه من الشركة.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد السويركي، رئيس مباحث أكتوبر، ومعاونيه، وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة تبين أن عامل 40 عاما، وسبق اتهامه في عدة قضايا سرقة، نصب، سلاح بذات الشركة هو من قام بالسرقة، ألقي القبض عليه وبحوزته حقيبة بها مبلغ مالي 800 ألف جنيه وبعض المضبوطات اشتراها من مبلغ السرقة، ألقي القبض عليه، وبمواجهته أمام اللواء أحمد الوتيدى مدير المباحث الجنائية، اعترف بارتكابه واقعة السرقة.

وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.