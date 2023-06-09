تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز مصرع مسن سقط من أعلى عقار بالمقطم

قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار بمنطقة المقطم، سقط منه مسن، ولفظ أنفاسه الأخيرة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وكلفت جهات التحقيق، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المسن المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، واستعجلت تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.

بلاغ بمصرع مسن إثر سقوطه من علو

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بمصرع مسن إثر سقوطه من أعلى عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثمان مسن يدعى «علي. م. ح»، 50 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، وعثر بحوزته على متعلقاته الشخصية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وجار استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة.