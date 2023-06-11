هيئة الدواء تقرر سحب وضبط 5 أنواع من الأدوية.. ما القصة؟

أعلنت هيئة الدواء المصرية، منذ بداية العام الحالي، عن ضبط وسحب 5 أنواع من الأدوية لعدم مطابقتها للمواصفات التي وضعتها هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة وفقا لرؤية القيادة السياسية.

المستحضر الدوائي zora c tablet

وقامت هيئة الدواء المصرية بضبط وتحريز المستحضر الدوائي zora c tablet، وقالت هيئة الدواء المستحضر من إنتاج الشركة CID.

وعلقت الهيئة على سحب وضبط المستحضر الدوائي لأنه عدم مطابق التشغيلات الموضحة من قبل هيئة الدواء المصرية.

وبالبحث عن المستحضر الدوائي zora c tablet تبين أن المستحضر الدوائي يستخدم لعلاج التهاب الحلق والفم، وطالبت هيئة الدواء في حال الشعوررباي أعراض جانبية من دواء التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن لها .

مستحضر Deltaclav 457mg/5ml

كما قامت هيئة الدواء في التاسع عشر من أبريل بسحب المستحضر الدوائي Deltaclav 457mg/5ml، وهو مستخدم كمضاد حيوي للأطفال سواء لالتهاب الأذن أو الالتهاب الرئوي.

وسحبت هيئة الدواء في التاسع عشر من أبريل أيضا المستحضر الدوائي CIPROCIN 500mg لما وجد في السوق الدوائي عبوات مقلدة منه، وهو مستحضر يستخدم في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الجلد والأذن والأنف والمعدة.

وقامت هيئة الدواء في شهر مايو عبوات مغشوشة من الفياجرا، بالإضافة إلى سحب مستحضر أتوزويللما وجد من عبوات مقلدة منه وهو عبارة عن مضاعفات لأعلاف الدواجن.