رئيس هيئة الدواء يرد على إمكانية تركيبات الأدوية في الصيدليات

طرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تساؤلا حول مدى استمرارية قيام بعض الصيادلة بتركيب الأدوية في سبيل توفيرها للمرضي بسعر مناسب.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن الصيدلي قديما كان يقوم بتركيب الأدوية في الصيدلية، ويبدو أن ذلك اختفى الآن، متسائلًا: «هل يمكن العودة لتركيب الأدوية في الصيدلية، لاسيما وأنها كانت مهمة في الصعيد وميسرة للغاية، إذ كان الصيدلي يركب الأدوية البسيطة و يقوم بتوفيرها بسرعة».

رئيس هيئة الدواء: الصيدلي مؤهل لهذا الدور

أكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، قائلا: «أنا صيدلي وأستاذ في كلية الصيدلة، و قول واحد الصيدلي الآن مؤهل جدا لهذا الدور، ولا أحد يزايد على دور الصيدلي في هذا الأمر».

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى وجود تحديات الآن، لاسيما وأن إعداد التركيبات لم يعد موجودًا في العالم، والجميع يتجه للأدوية الحديثة وهى ذات تقنية عالية في تركيبها، وهناك بعض التركيبات تصنع في الصيدليات وفعالة جدا، ولكن العالم تغير ولم يعد عليه الإقبال الذي كان موجودًا من قبل، ومع ذلك وبعد إقرار برامج الصيدلة الاكلينيكية أصبح الصيدلي مؤهلا جدا لهذا الدور.