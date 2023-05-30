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هيئة الدواء تحذّر من عبوات أدوية مغشوشة في الأسواق

كتب:

مريم الخطري
09:11 ص | الثلاثاء 30 مايو 2023
هيئة الدواء

هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا رسميا من عبوات فياجرا مغشوشة في سوق الدواء، مشيرة إلى أنّه لا يمكن التفريق بين العبوات الأصلية والمقلّدة.

الفرق بين العبوات المغشوشة والعبوات المقلدة من الفايجرا

واستعرضت هيئة الدواء الفرق بين العبوات الأصلية والمقلدة، وجاءت على النحو التالي.

- العبوات المقلدة تحتوي على أقراص بها تشققات وليست عالية الجودة.

- العبوات المقلدة بها مسح باركود ببيانات مختلفة عن المطبوعة على العبوة.

- العبوات المقلدة غير جيدة الشعارات وبها شريط أزرق مقارنة بالعبوات الأصلية.

طرق التواصل بعد الشكاوى

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء أنّه حال وجود شكوى يرجى الرجوع إلى الصيدلي للتـاكد من العبوة أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة 15301.

وأعلنت الهيئة فتح باب التسجيل في برنامج المتقدم عن ممارسات التصنيع الجيد المستوى المتقدم، حيث يهدف إلى شرح اشتراطات التصنيع الجيد، ونظام الجودة بمصانع المستحضرات الصيدلية طبقا لأحدث المراجع العالمية، والتعريف بأحدث التطبيقات والاشتراطات العالمية، ومن المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي الأحد 12 يونيو 2023، ولمدة 14 يوما غير متتاليين في مقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.