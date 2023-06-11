مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار: الحوار الوطني مكمل لإجراءات الدولة

قال النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إنه جرى مناقشة خط التنمية الاقتصادية بالأسبوع المنقضي خلال جلسات البرلمان، مشيرًا إلى انه يتم ماقشة محور أولويات الاستثمارات العامة الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن الحوار الوطني أمر مكمل لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة، مثل وثيقة ملكية الدولة، إذ إنه تم إقرارها بالفعل، ولكن ستيم إلقاء الضوء عليها مرة أخرى من أجل إقرارها بشكل نهائي بعد إدخال بعض التعديلات والمقترحات.

مقترحات حول أزمة الأسعار

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يتم استقبال مقترحات حول أزمة الأسعار «بالتضخم» أو محاولة إيجاد أفكار من خارج الصندوق لتوفير العملة الأجنبية، وبالتالي سد الفجوة التمويلية التي تنعكس بشكل أساسي على الأسعار، وهناك بعض الاقتراحات الخاصة بالأجور وكيفية تحسينها والمعاشات وكيفية تحقيقها.

الحوار الوطني جزء من الحوارات الدائمة

وتابع بأن الحوار الوطني جزء من الحوارات الدائمة والمستمرة في الشأن الاقتصادي والتي لا تنقطع وأكبر دليل على ذلك المؤتمر الاقتصادي العام الماضي، مشيرًا إلى أن البرلمان والحكومة لا يتوقفان عن مناقشة الأوضاع الاقتصادية.