ما هي أفضل طرق الاستثمار وقت التضخم؟.. «جولدمان ساكس» يقدم نصائح

يشكل شبح التضخم خطرًا على اقتصاد وثروات العالم بمختلف أشكالها، الأمر الذي معه يبحث الأشخاص عن أفضل قنوات لاستثمار مدخراتهم في وقت التضخم، للحفاظ عليها من التآكل، والسؤال الأكثر شيوعًا في هذه الفترة، ما هو أفضل استثمار في وقت التضخم؟.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، الإجابة على التساؤل المطروح، وتوضيح أفضل الأصول التي يمكن استثمار المدخرات بها في وقت التضخم.

الاستثمار في الأسهم

ينصح بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس» بـ الاستثمار في الأسهم في وقت التضخم، وتحديدًا المرتبطة بالدورة الاقتصادية، أي التي تتحرك بالتزامن مع الأداء الكلي للاقتصاد، مثل أسهم الشركات العاملة في القطاعات المالية والطاقة والموارد التي تستفيد من ارتفاع الأسعار، وتحقق أداء قوي.

ويرى البنك أنّ أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، قد تكون فرصة جيدة في وقت التضخم، حيث تكون الأسهم مؤهلة لتحقيق عوائد كبيرة نسبيا في أوقات التضخم، مع مراعاة التقلبات السعرية التي قد تظهر لفترات قصيرة.

الاستثمار في العقارات

من بين القنوات الأفضل للاستثمار وقت التضخم، العقارات، حيث تعد ملاذا آمنا للاستثمار محدود المخاطر خلال فترة التضخم، ويتنوع الاستثمار في العقارات سواء من خلال شراء العقار نفسه بشكل مباشر والاستثمار فيه، أو بشكل غير مباشر من خلال شراء أسهم العقارات المدرجة في البورصات وصناديق العقارات، بحسب «جولدمان ساكس».

الاستثمار النفط والذهب

يمثل الاستثمار في السلع مثل النفط والمعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، تحوطا جيدًا من التضخم، حيث أثبت التاريخ أنّ أصول السلع الأولية، تتمتع بدرجة عالية من المتانة خلال صعود التضخم لفترات طويلة.