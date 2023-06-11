فيلم شوجر دادي يحتل المركز الأول في إيرادات السينما بـ179 ألف جنيه أمس

ما زال فيلم شوجر دادي، الذي يعرض حاليا بدور العرض، بطولة الفنانة ليلى علوي، يتصدر المركز الأول، في إيرادات شباك التذاكر.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي، احتل المركز الأول في شباك التذاكر أمس محققا 179 ألفا و132 جنيها، فيما احتل المركز الثاني في الايرادات فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داود، محققا 133 ألفا و959 جنيها.

فيلم شوجر دادي

فيلم شوجر دادي، بطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني، ومي الغيطي، ومحمد محمود، ومصطفى غريب، وفرح الزاهد، وجوهرة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.وتدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب من خلال عدد من المواقف الكوميدية.

ليلي علوي تروج لأغنية هشام عباس

روجت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لفيلمها الجديد «شوجر دادي» بأغنية هشام عباس والتي تحمل نفس اسم الفيلم.