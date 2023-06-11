مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية: الحوار الوطني فرصة للمناقشات الثرية

قال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن الملف الذي سيتم مناقشته على طاولة الحوار الوطني، المتعلق بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فني للغاية، مشيرًا إلى أن عدد الأعضاء تحكمه عدة معدلات تختلف من دولة لأخرى، إذ أن هناك ارتباط شديد بين الأعداد والنظام الانتخابي وقانون تقسيم الدوائر وغيرها من العوامل، مؤكدًا أن الحوار الوطني فرصة قوية للمناقشات الثرية بين أبناء المجتمع المصري.

مبدأ زيادة أعداد أعضاء البرلمان

وأضاف «عبدالغني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه يجري اليوم، سماع آراء الأحزاب والتوجهات السياسية المختلفة حول مبدأ زيادة أعداد أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك ربط مباشر بينها وبين قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا ما يرتبط بهذا من قانون تقسيم الدوائر.

المظلة الجامعة لأطياف المجتمع المصري

وتابع: «افتقدنا المظلة الجامعة لأطياف المجتمع المصري وهو الدور الذي يقوم به الحوار الوطني حاليا، إذ يتيح للجميع طرح أفكارهم والرؤى الخاصة بهم»، مشيرا إلى أننا مازالنا في مرحلة المناقشات ولم نصل إلى مرحلة بلورة نتائج تقنع الشعب المصري بأن هذا الحوار سيأخذهم خطوة إلى الأمام، مؤكدًا على أن جميع نتائج وخرجات الحوار الوطني ستكون مرضية للجميع.