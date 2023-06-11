طلعت عبدالقوي يكشف تفاصيل أهم محاور جلسات الحوار الوطني اليوم

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه كان من المفترض انعقاد جلستين لقانون تنظيم العمل الأهلي اليوم، ولكن تقرر تأجيل الجلسات إلى الأحد المقبل بنفس المتحدثين ومقدمي المقترحات، وذلك نظرًا لسفر الدكتور أحمد البرعي، مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي، ومجدي البدوي المقرر المساعد اللجنة إلى جنيف في مهمة رسمية مع وزارة العمل الدولية.

جلسات الحوار الوطني اليوم

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «DMC»، أنَّ جلسات الحوار الوطني اليوم تناقش عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لافتًا إلى أنَّه يتمّ العمل على تفعيل مادة دستورية تنص على ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب عن 450 عضوًا في دستور 2014، أما في مجلس النواب 2025، عدد أعضاء مجلس النواب عن 596 عضوًا.

أسباب زيادة عدد أعضاء النواب

وتابع أنَّه يتمّ مراعاة إمكانية زيادة عدد الأعضاء؛ نظرًا لبعض المتغيرات منها زيادة عدد السكان بشكل كبير، إذ أن هناك 2 مليون مواطن كل عام زيادة في عدد السكان، فضلا عن زيادة عدد المقيدين بجداول الانتخابات ووجود مجتمعات عمرانية جديدة تمّ إنشائها لذلك يجب وجود ممثلين لهم بمجلس النواب.