رئيس مجلس النواب يحيل عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية إلى اللجان البرلمانية,

وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:

أ - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، وأحيل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 198وأحيل إلى لجنة الدفاع والأمن القومي

ج. مشروع قـانون مُقدم من السيد النائب أحمد بلال البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية

كما تلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023-2024.