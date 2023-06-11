برلماني: أزمة التفرغ البرلماني تخص الجمع بين عضوية الأندية والنقابات

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مسألة التفرغ لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ محكومة بالدستور والقانون، قائلا: «لا إشكالية إطلاقا في أصحاب المهن الحرة، والعاملين بالدولة».

مجلس أمناء الحوار الوطني

جاء ذلك في جلسة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي، بشأن أعداد مجلس النواب، التفرغ النيابي.

قال أحمد الشرقاوي: «الإشكالية في مسألة التفرغ تخص الجمع بين العضوية النيابية وعضوية النقابات والأندية، وهذا هو مبرر طرح ملف التفرغ بالحوار الوطني من الأساس، وهذه الجزئية هي التي تحتاج للحسم».

تضارب المصالح

وأوضح إلى أنه في الفصل التشريعي السابق كان أحد النواب يرأس لجنة الشباب والرياضة وصدر بعهده قانون الرياضة، متاثرا بآرائه ومن هنا يتحقق تضارب المصالح ومن ثم هنا لابد من التدخل والحماية للعضوية النيابية حفاظا على المهام التشريعية وبالتالي لابد من التفرغ، مشيرا إلى أنه لا إشكالية إطلاقا في مسألة المهن الحرة وأيضا العاملين بالدولة.