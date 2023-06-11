انطلاق جلسات حرية تداول المعلومات و«تفرغ النواب» ضمن الحوار الوطني

انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني بشأن قانون حرية تداول المعلومات، وتفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضمن جلسات المحور السياسي اليوم، بمشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية.

جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، حيث يناقش جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

والثلاثاء المقبل، ستعقد جلستين بشأن أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

قضية دعم وتمكين الشباب

والخميس المقبل، تُعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.