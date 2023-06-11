جوزيف عطية يروج لحفله في مصر: «لا أستطيع الانتظار»

روج الفنان جوزيف عطية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي، المقرر إقامته في مصر الجمعة المقبل.

ونشر جوزيف عطية، البرومو الدعائي للحفل، وعلق عليه: «لا أستطيع الانتظار، حفل مصر الجمعة المقبل 16يونيو».

أبرز أعمال جوزيف عطية

وطرح مؤخرا جوزيف عطية، العديد من الأغاني الناجحة؛ أبرزها أغنية «ملكي وبس»، التي طرحها على موقع «اليوتيوب» في فبراير الماضي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي من كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني وتوزيع طوني بوخليل.

كما طرح أيضا في نفس الشهر، أغنية «حبينا»، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع موسيقي جورج كاسيس.