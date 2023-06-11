فيلم «هارلي» لمحمد رمضان يحتل المركز الخامس في إيرادات شباك التذاكر

أحتل فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان المركز الخامس في إيرادات السينما، وفقا لإيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم هارلي لمحمد رمضان، احتل أمس المركز الخامس في شباك التذاكر، محققا 26 ألفا و496 جنيها، بينما احتل المركز الأول في إيرادات الأمس فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلي علوي، محققا 179 ألفا و132جنيها، وجاء في المركز الثاني فيلم يوم13 محققا 133ألفا و958جنيها، وجاء في المركز الثالث فيلم رهبة لأحمد الفيشاوي، محققا 36 ألفا و335 جنيها، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم بعد الشر، محققا 46 ألفا و911 جنيها.

أبطال فيلم «هارلي»

يضم فيلم «هارلي» مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب محمد رمضان، أبرزهم: مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.