محمد رمضان عن تقديم جزء ثان من جعفر العمدة: «مش جديدة عليا»

كشف الفنان محمد رمضان، عن احتمالية تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «جعفر العمدة»، وذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج «ET بالعربي»؛ بمناسبة احتفال البرنامج بالوصول لـ10 ملايين متابع على صفحتهم الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

دراسة تقديم جزء ثاني من جعفر العمدة

وقال محمد رمضان، إنهم يقوموا بدراسة تقديم جزء ثاني من جعفر العمدة خلال الأيام الجارية، وإذا وجدوا أن تقديم الجزء الثاني في مصلحة الجمهور ومصلحتهم، سيفعلون ذلك على الفور، مشيرا إلى أنه سبق وقدم جزءا ثانيا من أحد أعماله الفنية «الكنز».

وأضاف أنه لم يقم بتقديم جزء ثاني من مسلسل «الأسطورة» رغم نجاحه لأن القصة كانت لا تحتمل، ولكن جعفر العمدة الأمر مختلف لأن محمد سامي كاتب قصة تحتمل وجود جزء ثانٍ.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة

مسلسل «جعفر العمدة» تدور أحداثه حول شخصية «جعفر العمدة»، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبينه العديد من المفارقات تضعهما على المحك.