تعليمات «الطب البيطري» قبل ذبح الأضحية.. امنع الحيوان عن الأكل 12 ساعة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023، والذي يقبل فيه المسلمون على ذبح المواشي كإحدى الشعائر الدينية المتربطة بعيد الأضحى وأداء فريضة الحج، وهي شكر لله تعالى، وتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله بذبح الفداء عن ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام في يوم النحر.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، نصائح وتعليمات مديرية الطب البيطري بالقاهرة، قبل ذبح الأضحية لعدم تعذيب الحيوان وتجنب الأمراض التي قد تؤدي إليها، وهي على النحو التالي:

ما الذي يجب فعله قبل ذبح الأضحية

منع الحيوان عن الأكل نهائي قبل الذبح بـ12 ساعة، لتقليل فرص زيادة أي بكتريا تلوث الذبيحة لحظة تفريغ الكرش ولسهولة التنظيف.

شرب الحيوان كميات كثيرة من الماء يساعد على تقليل لزوجة الدم، وبالتالي سرعة النزف وزيادة كمية الدم الخارج من الذبيحة لتزكية اللحم ففي هذه الحالة ينزف بشكل كامل ولا تتأثر جودة لحمة من حيث الطعم والرائحة والملمس.

ما الذي يجب فعله أثناء ذبح الأضحية؟

أداة الذبح لا بد أن تكون حادة جدًا، حتى لا تعذب الحيوان أثناء الذبح: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح».

عند الذبح يجب مراعاة قطع الشرايين والوريدين والقصبة الهوائية والمريء، مع عدم فصل الرأس الأضحية بشكل نهائي وترك الحبل الشوكي متصل، وذلك لأنه عند الذبح ينقطع الدم والأكسجين عن المخ فتدخل الأضحية في غيبوبة وفقدان الوعي في ثوانٍ قليلة، وتسبب هذه الحالة في أن تبقى الأضحية في اللاشعور وعدم الإحساس بالألم.

وتطلق الغدة النخامية الموجودة في مخ الأضحية رسائل للغدة الكظرية الموجودة في الكلى عن طريق الحبل الشوكي، بإفراز الأدرينالين في محاولة تسريع ضخ الدم إلى المخ وهذا ما يؤدي إلى إتمام ونجاح عملية النزف بشكل كامل، وفي الوقت نفسه يكون الذبح رحيم للحيوان دون أي ألم.