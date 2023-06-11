وفاة شقيق الفنان كريم أبو زيد

توفى منذ قليل، أشرف أبو زيد شقيق الفنان كريم أبو زيد، ونجل الكاتب الراحل محمود أبو زيد.

الراحل نجل الكاتب محمود أبو زيد

نشر «كريم» منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك» قال فيها: «لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي أشرف محمود أبوزيد في ذمه الله، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة».

محمود أبو زيد، كاتب قصة وسيناريو ولد عام 1941 بالقاهرة، وحصل على بكالوريس المعهد العالي للسينما عام 1966، وليسانس آداب قسم علم النفس وفلسفة.

وتميز بالأعمال الاجتماعية المركبة الفلسفية، لكن في إطار سهل وشيق، يتسم بالبساطة واللمسة الكوميدية، ويعد واحدا من أهم كتاب السينما المصرية في ثمانينيات القرن العشرين، بالرغم من قلة عدد أعماله إلا أنها من علامات السينما المصرية.