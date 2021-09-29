كريم أبو زيد يتعرض لحادث سير مروع.. «صور»

تعرض الفنان كريم أبو زيد، لحادث سير مروع، نتج عنه تهشم سيارته الخاصة، دون تعرضه شخصيا لإصابات.

ونشر كريم، صورا من الحادث عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «قدر الله وما شاء فعل الحمد لله، حادثة غريبة، ألف حمد وشكر ليك يا رب أنا كويس».

وتوالت التعليقات من الجمهور، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

معلومات عن الفنان كريم أبو زيد

بدأ حياته الفنية عام 1985 بفيلم الكيف إلى جوار النجم محمود عبد العزيز ثم ابتعد عن التمثيل.

واتجه كريم أبو زيد، إلى الغناء وطرح ألبوم «مكنتش اتصور» ثم عاود واستكمل مشواره الفني بفيلم «الأجندة الحمرا» كما شارك بعدة مسلسلات كانت أهمها «العمة نور» عام 2003، و«آدم» 2011، بمشاركة المطرب تامر حسني.

وهو ابن الفنان والمؤلف المبدع محمود أبوزيد، مؤلف أفلام «الكيف» و«البيضة والحجر» و«جري الوحوش».

آخر أعمال كريم أبو زيد

آخر عمل شارك به كريم أبو زيد، كان مسلسل «إجازة مفتوحة» الذي يعرض حاليا، من بطولة الفنان شريف منير، ولقاء الخميسي، والعمل يدور في إطار درامي كوميدي، يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة.

ويأتي موعد عرض مسلسل إجازة مفتوحة، يوميًا عبر قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يُعاد الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

مسلسل إجازة مفتوحة، من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.