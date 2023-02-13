الفنان كريم أبو زيد يطرح أحدث أغانيه «إشاعات» قريبا

انتهى الفنان والمطرب كريم أبو زيد من تسجيل أحدث أغنياته الغنائية التي تحمل اسم «إشاعات»، وذلك في استوديو الرسالة بمنطقة الدقي، ومن المقرر تصويره على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج نبيل مكاوي قريبًا.

كريم أبو زيد يتحدث عن أغنية إشاعات

وقال الفنان كريم أبو زيد، إن أغنية «إشاعات»، تدور في إطار درامي هادف حول أكذوبة الإشاعات التي تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذو الفقر الأخلاقي ليقع في صدقها بعض البشر.

كريم أبو زيد والمخرج نبيل مكاوي

وفى سياق متصل، قال إن المخرج نبيل مكاوي يعكف حاليًا، على قدم وساق للوقوف على اللمسات النهائية للانتهاء من كل التفاصيل الفنية قبل انطلاق تصويره، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن سعادته وامتنانه بالتعاون مع المنتج محمد علام الذى وصفه، بأنه يعد بمثابة العصا السحرية لكل من يتعاون معه لافتًا، بأنه على المستوى الشخصي راقى متميز في التعامل الشخصي قبل المهني، ويتمنى أن يكرر التعاون معه مجددًا فى الكثير من المشاريع الفنية المقبلة.

ومن جانبه تابع كريم حديثه، بأنه يود أن يشكر أيضًا المنتج المنفذ مصطفى طاطا على بصمته الحماسية على سرعه تنفيذ هذا الاتفاق مضيفًا، بأنه هو المحرك الحماسي لتحويل هذا السينجل إلى سياق موسيقي مرئي باكتمال كافه تفاصيله وإظهاره إلى النور قريبًا.

جدير بالذكر، أن أغنية «إشاعات» من إنتاج شركة «cube Music» للمنتج محمد علام ومدير إنتاج مصطفي طاطا، ومن غناء وكلمات وألحان كريم أبو زيد، وتوزيع إسلام ساسو وهندسة صوتية لكل من أحمد جوده ومحمود عزت.