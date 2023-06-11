أول تعليق من كريم أبو زيد على وفاة شقيقه.. لم يتم تحديد موعد الجنازة

توفي منذ قليل بشكل مفاجئ، الموسيقار أشرف أبو زيد، نجل السيناريست الراحل محمود أبو زيد، وشقيق المطرب كريم أبو زيد.

وأعلن كريم أبو زيد، منذ قليل، خبر الوفاة، عبر الفيس بوك، كاتبا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي أشرف محمود أبو زيد في ذمة الله.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة».

موعد جنازة الموسيقار أشرف أبو زيد

وتواصلت «الوطن» مع كريم، وقال إنه تلقى الخبر بشكل مفاجئ، وموعد الجنازة والعزاء لم يتم تحديدهما حتى الآن.