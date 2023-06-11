النيابة الإدارية تحدد موعد حلف اليمين للمعاونين الجدد
كتب:
محمد عيسى
07:25 م | الأحد 11 يونيو 2023
مجلس الدولة
أعلنت النيابة الإدارية، موعد أداء اليمين القانونية لدفعتي 2017 و2018 والمعينين بالقرارين الجمهوريين 209 و210 لسنة 2023.
وحددت النيابة الإدارية، 13 يونيو 2023؛ لأداء اليمين القانونية بمقر وزارة العدل.
الملابس اللازمة لحلف اليمين
ويكون الحضور في التاسعة والنصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي والالتزام بالزي الرسمي «بدلة سوداء - قميص أبيض - رابطة عنق داكنة - الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية».