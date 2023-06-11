هل شراء اللحمة وتوزيعها على المحتاجين في العيد أضحية؟.. أمين الفتوى يجيب لقناة الناس

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على استفسار متصل «هل شراء اللحمة وتوزيعها على المحتاجين في العيد أضحية؟»، إنَّها ليست أضحية، موضحاً «تُعد صدقة ومن أعظم الصدقات».

وسام: من مقاصد الأضحية إطعام الناس اللحم في هذه الأيام

وأضاف «وسام» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّه من مقاصد الأضحية إطعام الناس اللحم في هذه الأيام، قائلاً «سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم- قال عن هذه الأيام «هي أيام أكل وشرب» فأنا أساهم في تحقيق هذا المقصود وإن لم أضحِ».

شراء لحوم وتوزيعها صدقة وأجرها عظيم

تابع أمين دار الفتوى، «رداً على سؤال متصل أشتري لحمة وأوزعها لو مش قادر أذبح هل هي صدقة أم أضحية؟ هي صدقة وآخد الثواب ومضاعف لأنه من مقاصد الأضحية، وهي مقصودة في هذه الأيام فهناك صدقة بأي وقت وصدقة لها وقت مضيق وهو وقت الضحية فـ إطعام اللحم في أيام الأضحى في حد ذاته قربى مخصوصة فأنت حققتها بدون أن تضحي فلك الثواب باعتبار أن هذا أحد مقاصد الأضحية».