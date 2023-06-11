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ضبط شاب لاتهامه بأداء حركات استعراضية بدراجة نارية على طريق جمصة

كتب:

محمد بركات
10:15 م | الأحد 11 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من مقطع فيديو يتضمَّن قيام قائد دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» وبرفقته آخر بأداء حركات استعراضية على طريق جمصة الدولي، معرضاً حياتهما والآخرين للخطر.

تفاصيل ضبط الشاب

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة والدراجة، وتبين أنهما مقيمان بمحافظتي القاهرة ودمياط.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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