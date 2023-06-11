التحقيق مع قائد سيارة بتهمة أداء حركات استعراضية في بورسعيد

تجري جهات التحقيق ببورسعيد تحقيقاتها في واقعة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية بالسيارة معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة بورسعيد، فقد كانت البداية بتداول مقطع فيديو على إحدى صفحات الفيس بوك تتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية مما يعرض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبإجراء التحريات المكثفة في الواقعة، تمكن رجال الشرطة من تحديد ناشر الفيديو على تلك الصفحة، وتبين أنَّه مقيم في منطقة الزهور، كما تبين من خلال تحريات الشرطة قيامه بنشر مقاطع فيديو أخري، وقام رجال الشرطة بضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد زيادة نسبة المشاهدات لتحقيق أرباح مادية، وتم اقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ قانون المرور الجديد، تناول عقوبة قيادة المركبة بتهور مما يعرض حياة المواطنين للخطر، إذ أنَّ قانون المرور يعاقب بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات.

وأضاف الخبير القانوني أنَّ المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أنَّ «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».