تجديد حبس متهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في القاهرة

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس شخص متهم بأداء حركات استعراضية بسيارته بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، من التأكد من صحة مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية، معرضا سلامته والمواطنين للخطر، وعلى الفور تم رصد وتحديد السيارة المشار إليها وضبط الشخص المتهم بقيادة سيارة في النزهة بالقاهرة، وتبين بالتحقيقات أنه يقيم في الزيتون، واقر بارتكابه للواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة وحبسه 4 أيام.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وحول العقوبة المنتظرة، قال المحامي بالنقض سمير عبدالعظيم، إن قانون المرور حدد عقوبات صارمة لكل من يقود سيارته برعونة، ويقوم بأداء حركات استعراضية في وسط الطريق العام والتباهي بها، لأنه بذلك يعرض حياة المواطنين للخطر، ويؤدي لوقوع كثير من الخسائر بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

حبس وغرامة عقوبة المتهم

وأضاف المحامي أنّ قانون المرور نص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من بتسبب في موت خطأ لشخص آخر، وكان ذلك ناشئا عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز الشخص أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح»، وفقًا للمادة 238.

وأشار الخبير القانوني إلى أنّ قانون المرور الجديد يعاقب: «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».