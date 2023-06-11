مصرع سائق وإصابة المسعف في انقلاب سيارة بأسيوط

لقى سائق سيارة إسعاف مصرعه، وأصيب المسعف، إثر انقلاب سيارة إسعاف، على طريق أبوتيج - أسيوط الزراعي في محافظة أسيوط.

بلاغ بانقلاب سيارة إسعاف

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من النجدة يفيد بورد بلاغا بانقلاب سيارة إسعاف، على طريق أبوتيج أسيوط الزراعي في محافظة أسيوط، ووفاة شخص وإصابة آخر.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة إسعاف على طريق أبوتيج أسيوط الزراعي، مما أسفر عن وفاة سائق سيارة الإسعاف ويدعى محمد شوقي، وإصابة المسعف بإصابات خطيرة.

نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.